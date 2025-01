A Milano l’ottava edizione di “La Ripartenza, liberi di pensare”

(Teleborsa) - Giovedì2025,, in Corso Venezia 47, alle 10.30, farà da cornice all’dell’evento "". Ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani.In particolare, la sessione mattutina del 30 gennaio,", lettura dei giornali dai toni liberali e irriverenti realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. A seguire, dalle ore 11.15, si terrà la tavola rotonda "" a cui prenderanno parte: Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SIMEST; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia; Giovanni Colavita, Chief Executive Officer Colavita USA; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati.Successivamente, dalle ore 12.15, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo "" con: Maria Vittoria Santarelli, Growth Chief of Staff Eight Sleep; Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM; Franco Loro Piana, CEO e Founder di Sease; Federico Palazzari, CEO Nemo Lighting; Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS.Il pomeriggio si aprirà, alle ore 16.00, con la consueta lecture di Vittorio Sgarbi sulla natività. A seguire, alle ore 16.45, si terrà invece la lecture di Giorgia Venturini, giornalista e conduttrice televisiva. Alle ore 17.00 ci sarà la tavola rotonda ‘Energia’ a cui prenderanno parte: Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare; Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia S.p.A.Alle ore 18.00 si terrà il panel dal titolo "", con i giornalisti Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani. In seguito alle ore 19.00, ci sarà l’esibizione del Placentia Gospel Choir. A chiudere la giornata, Nicola Porro intervisterà Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.