Ansaldo Nucleare e Politecnico di Milano, Master Corporate per formare i professionisti del futuro nel nucleare

(Teleborsa) -, società del Gruppo Ansaldo Energia, e ilannunciano l’avvio del, pensato per formare una nuova generazione di esperti nel campo dell’energia nucleare e delle tecnologie ad essa collegate. Il Master di II livello in, che prenderà il via a ottobre e avrà una durata di un anno, con 1.500 ore di formazione, è rivolto a laureati in Ingegneria, in Fisica e in Chimica. I 20 partecipanti saranno selezionati nei mesi estivi e saranno da subito assunti a tempo indeterminato da Ansaldo Nucleare, iniziando l’attività formativa a inizio ottobre.Il, progettato in stretta collaborazione tra Ansaldo Nucleare e Politecnico di Milano e coordinato dal Professor Marco Ricotti, prevede lezioni tenute da docenti dell’ateneo milanese, da membri del consorzio universitario(Consorzio Internazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare), da ricercatori dell’(INFN) e da professori del(Dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti) dell’Università di Genova."Il nucleare sta vivendo una fase di ripartenza in tutto il mondo. L’Italia ha mantenuto competenze tecnologiche, industriali e scientifiche ma è fondamentale intensificare la formazione di nuovi esperti - commenta, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare -. Con questo progetto vogliamo offrire una formazione di altissimo livello, con l’obiettivo di integrare rapidamente le competenze più avanzate all’interno della nostra azienda e contribuire allo sviluppo della filiera nucleare italiana"."Il Politecnico di Milano è un pioniere in Italia. Nel 1957 abbiamo introdotto il primo corso di laurea in ingegneria nucleare e puntato su formazione e ricerca come leve primarie per sviluppare processi di innovazione - aggiunge, Rettrice del Politecnico di Milano -. Il master con Ansaldo Nucleare va esattamente in questa direzione, rafforzando il rapporto con imprese capaci di accogliere studenti e futuri professionisti in contesti altamente sfidanti".