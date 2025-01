AMCO razionalizza la gestione in outsourcing del portafoglio crediti

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha concluso un, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei crediti in outsourcing. L'iniziativa si inserisce nella strategia di efficientamento del modello operativo definita nel piano al 2028.A partire dal 1° gennaio 2025, la gestione in outsourcing del portafoglio - che in precedenza coinvolgeva 15 special servicer - sarà affidata a(Advancing Trade, Cerved, Cribis, doValue-Gardant, Ifis Npl Servicing, Intrum, iQera, Prelios).Ildi AMCO prevede una gestione interna dei crediti UTP e delle sofferenze di maggiore dimensione, mentre l'outsourcing è dedicato alla gestione di ticket di dimensioni più contenute.