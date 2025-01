BCE, Goldman Sachs continua a prevedere tagli sequenziali per tassi all'1,75% a luglio

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellanella riunione del 30 gennaio, con gli indicatori che sono stati ampiamente in linea con le proiezioni dello staff di dicembre, indicando una crescita moderata e una disinflazione in corso. Lo affermain una nota sul tema, sottolineando che i funzionari della BCE hanno orientato verso ulteriori tagli dei tassi, sostenendo la scorsa settimana che la direzione della politica è "molto chiara".Pertanto, Goldman Sachs si aspetta unpolitico chiave. Inoltre, l'attesa è che la presidente Christine Lagarde adotti un tono simile ai suoi commenti a Davos, con gran parte delle domande incentrate sulle potenziali implicazioni economiche dell'agenda politica di Trump.Dati i dati e i commenti arrivati, Goldman Sachs ritiene che unsia, il che porterebbe il tasso di deposito al 2,5%. Quanto e quanto rapidamente la BCE taglierà oltre marzo dipenderà dai dati in arrivo.La linea di base della banca d'affari rimane per. "Gli ultimi commenti suggeriscono che la maggior parte dei membri del Consiglio direttivo è a suo agio nel tagliare al 2% in estate, secondo le proiezioni dello staff della BCE. Mentre le nostre previsioni di inflazione sono simili, ci aspettiamo una crescita più debole a causa delle crescenti tensioni commerciali (allo 0,8% contro l'1,1% per il 2025). Di fronte a una crescita inferiore nelle nostre previsioni, crediamo che siano probabili tagli fino alla fine dell'intervallo neutro delineato da Lagarde", si legge nella nota firmata da Sven Jari Stehn, chief European economist per Goldman Sachs.