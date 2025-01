Gentili Mosconi acquisisce Manifatture Tessili Bianchi, titolo in rally

Gentili Mosconi

Gentili Mosconi

FTSE Italia Growth

Gentili Mosconi

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -– gruppo leader nel mercato della moda di lusso, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti naturali a servizio dei principali player internazionali del mondo luxury - ha sottoscritto l’accordo di investimento per innovazione l’acquisizione del 100% del capitale sociale di una newco, costituita dal conferimento dei rami d’azienda delle società Manifatture Tessili Bianchi e della sua controllata D-Tex.L’operazione prevede l’(“Newco”), a seguito del conferimento nella predetta Newco da parte di queste ultime di due aziende di loro proprietà; crediti e debiti in essere delle due società non saranno oggetto del conferimento nella predetta Newco. In particolare, il capitale sociale di Manifatture Tessili Bianchi è interamente detenuto da D.D. Holding, a sua volta interamente detenuta dal Signor Luca Bianchi, e quello di D-Tex da Manifatture Tessili Bianchi.Nello specifico, l’Accordo prevede unche verrà pagato interamente in azioni Gentili Mosconi di nuova emissione per il tramite di unper un totale di n. 1.000.000 azioni ordinarie, che saranno sottoscritte dai cedenti Manifatture Tessili Bianchi e la sua controllata D-Tex, a un prezzo di Euro 4,00 per azione.Le azioni Gentili Mosconi di nuova emissione saranno soggette a specifici vincoli di lock-up con efficacia dalla data di esecuzione dell’Accordo e con scadenza alla data del 3° anniversario successivo all’esecuzione stessa.L’Accordo prevede altresì l’per tramite di D.D. Holding S.r.l., che manterrà il ruolo di amministratore delegato di Manifatture Tessili Bianchi, al fine di garantire continuità manageriale e proseguire nel percorso di sviluppo intrapreso che vede al centro i processi di ricerca e innovazione tessile.Ilè previsto nel mese di aprile 2025, subordinatamente all’adempimento delle usuali condizioni sospensive previste dall’Accordo e a seguito dell’assemblea che delibererà in merito agli aumenti di capitale a servizio dell’Operazione e che sarà convocata entro i termini di legge.ha dichiarato: "Con Luca Bianchi c’è stata da subito una grandissima sintonia, guidati entrambi dalla passione per il nostro lavoro e dal sogno di realizzare tessuti sempre più belli. Questa acquisizione è una, con l’integrazione delle competenze e del know-how di Manifatture Tessili Bianchi e D-Tex, potremo offrire ai clienti internazionali tessuti esclusivi di altissima qualità, unendo tradizione artigianale e sostenibilità. Siamo entrambi molto consapevoli che l’unione delle nostre aziende consentirà di realizzare l’efficienza produttiva grazie alle importanti sinergie che si svilupperanno con Tintoria Comacina e Stamperia EMME, ponendo solide basi per affrontare le sfide future del mercato globale".ha commentato: “Questa operazione è il coronamento di un percorso iniziato dalla mia famiglia oltre 40 anni fa e proseguito sotto la mia gestione con una costante crescita dell’azienda, sia in termini di fatturato che di mercati e risultati. Sono certo che il completamento dell’offerta di prodotti, uniti alle sinergie e alle reciproche competenze, costituiranno il. Un ringraziamento va anche a tutte le persone che hanno collaborato con me e hanno contribuito alla crescita delle aziende e con le quali continuerò a lavorare per raggiungere i nuovi sfidanti obiettivi che deriveranno dalla integrazione con Gentili Mosconi".Sulla scia della notizia il titolomostra un brillante rialzo del 4,65%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,747 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,627. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,867.