Gentili Mosconi, nel 2024 ricavi a 41,5 milioni. Francesco Gentili: "fiduciosi in una ripresa"

(Teleborsa) - Inel 2024 di- gruppo quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana da febbraio 2023 e società Benefit, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dei principali player internazionali del mondo del lusso - sono stati pari a €41,5 milioni, rispetto €50,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio 2023. S.p.A.Ilin percentuale sui Ricavi nel 2024 si è attestato al 53,4%, in miglioramento di 3,6 punti percentuali rispetto all’esercizio 2023 (pari a 49,8%) da ricondursi principalmente alla resilienza delle vendite di accessori, linea di business a maggiore marginalità del Gruppo, e alla comprovata capacità del Gruppo di efficientare il processo industriale.L’ Adjusted EBITDA è pari a €3,2 milioni rispetto a €9,1 milioni del 2023. L’andamento, spiega la società nella nota dei conti, è riferibile alla flessione dei volumi di vendita, già descritta in precedenza e al consolidamento di Tintoria Comacina, società rilevata nel marzo del 2024, per la quale Gentili Mosconi è attualmente impegnata in un processo di riorganizzazione finalizzato all’ottimizzazione delle attività operative, con l’obiettivo di generare sinergie significative a beneficio del Gruppo. L’Adjusted EBITDA Margin è pari al 7,7% dei Ricavi, rispetto al 18,0% del 2023.L’è pari a €1,4 milioni rispetto a €8,1 milioni del 2023. L’Adjusted EBIT Margin è pari al 3,2% dei Ricavi rispetto al 16,0% del 2023. Per effetto di quanto sopra esposto, l’dell’esercizio 2024 si attesta a €0,8 milioni, rispetto a €5,2 milioni dell’esercizio precedente.Laal 31 dicembre 2024 è “cash positive” per €12,9 milioni, rispetto a €17,1 milioni “cash positive” al 31 dicembre 2023. La variazione è principalmente attribuibile all’esborso per l’acquisizione di una quota di minoranza in Creazioni Digitali (€ 1,1 milioni), oltre che al completamento degli investimenti nei macchinari di stampa e nel nuovo capannone.Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo, al netto della parte da destinare a riserve obbligatorie, l’utile netto dell’esercizio 2024, pari a € 836.402., ha commentato: “I risultati del 2024 riflettono il contesto di forte incertezza che ha inciso sull’intero comparto del lusso a livello globale., continuando negli investimenti promessi agli azionisti e finalizzati a sviluppare una piattaforma industriale strutturata integrata, innovativa e sostenibile, in grado di offrire una gamma di servizi sempre più ampia alla clientela. Nei dodici mesi abbiamo acquisito una minoranza nella stamperia innovativa Creazioni Digitali e siamo saliti al 90% di Tintoria Comacina, con l’obiettivo ambizioso di realizzare una tintoria altamente digitalizzata, sostenibile, unica nel distretto comasco. Investimenti volti a sviluppare sinergie industriali rilevanti a livello di Gruppo, come anche la recente acquisizione di Manifatture Tessili Bianchi, che consentirà di aumentare significativamente il nostro volume di affari, aggiungendo una linea di tessuti di uniti. Altri dossier sono sul tavolo a completamento del piano di sviluppo. Operazioni tutte che, immancabilmente, hanno un riflesso sui risultati del 2024, ma allo stesso tempo dimostrano la forza di un Gruppo che ha raddoppiato gli investimenti. Questo ci permette di essere, potendo contare sul potenziamento della capacità produttiva e della competitività, pronti adaffrontare le future sfide del mercato.”