L'azienda italiana di spedizioni di lusso Ferrari Group si quota ad Amsterdam

(Teleborsa) -, uno dei leader mondiali nella spedizione mondiale di beni di lusso, ha annunciato la sua intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale () su Euronext Amsterdam. L'offerta dovrebbe aver luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato, si legge in una nota.Il gruppo fornisce, come orologi di alta gamma, gioielli e diamanti, con un valore complessivo di oltre 170 miliardi di euro all'anno. Nel 2023, ha operato in 85 sedi e ha realizzato 333 milioni di euro di ricavi e 90 milioni di euro di EBITDA rettificato con un margine EBITDA rettificato del 27%."Dal 1959, siamo cresciuti da una società di spedizioni e spedizionieri doganali nel nord-ovest dell'Italia a un leader globale affidabile che offre servizi essenziali end-to-end a marchi di lusso internazionali lungo l'intera catena del valore della consegna - ha commentato- Il nostro impegno nel fornire soluzioni su misura per esigenze di trasporto complesse ha guidato una crescita costante e redditizia, fornendoci una solida piattaforma da cui ottenere ulteriori progressi attraverso maggiori servizi, espansione regionale, offerte di servizi adiacenti e sviluppo dei margini. La nostra proposta di quotazione su Euronext aumenterà il profilo pubblico e la consapevolezza del marchio del Gruppo, consentendo al contempo all'azienda di accedere a fonti di finanziamento diversificate, supportando i nostri ambiziosi piani di crescita".L'offerta consisterà in undi azioni esistenti detenute da membri della famiglia fondatrice tramite Deiana Holding Limited. L'azionista venditore intende vendere circa ilnell'IPO. La società ha nominatocome joint global coordinators.(in collaborazione con ODDO BHF) è stato nominato come joint bookrunner.Sebbene la società non riceverà alcun ricavato dall'offerta, "ritiene che l'offerta e l'ammissione forniranno accesso ai mercati dei capitali e, aumenteranno il profilo pubblico e la consapevolezza del marchio del gruppo, forniranno liquidità agli azionisti in generale e forniranno una base più ampia di azionisti a lungo termine", si legge nella nota.Neiterminati il 30 settembre 2024, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 254 milioni di euro, un EBITDA rettificato di 64,8 milioni di euro e un margine EBITDA rettificato del 25,5%.Dopo l'ammissione, la società - oggi una Public Limited Company britannica - intende puntare a unper anno finanziario diin media.