UPS acquisirà Andlauer Healthcare per 1,6 miliardi di dollari

UPS

UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha stipulato un accordo per acquisire Andlauer Healthcare Group (AHG), azienda leader in Nord America nella gestione della supply chain con sede in Canada e che offre soluzioni logistiche personalizzate per conto terzi e soluzioni specializzate per il trasporto della catena del freddo per il settore sanitario.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di AHG riceveranno 55,00 dollari canadesi per azione in contanti, per un prezzo di acquisto totale di circa 2,2 miliardi di dollari canadesi. Questa transazione amplierà il portafoglio globale di soluzioni end-to-end per la catena del freddo a disposizione dei clienti di UPS Healthcare."Le terapie di nuova generazione stanno generando una complessità maggiore che mai,e aumentando la domanda di soluzioni integrate end-to-end per la catena del freddo che UPS Healthcare offre in tutto il mondo - ha dichiarato Kate Gutmann, vicepresidente esecutivo e presidente di International, Healthcare and Supply Chain Solutions di UPS -Andlauer Healthcare Group ci aiuterà a offrire ai nostri clienti una maggiore capacità, garantendo i migliori risultati per i pazienti e contribuendo al contempo ai nostri piani di crescita complessivi in ??tutta l'azienda. Questa acquisizione segna un altro passo importante nel nostro percorso di diventare il fornitore numero uno al mondo di logistica sanitaria complessa e di logistica internazionale premium".