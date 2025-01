L’Ecopillola di Andrea Ferretti - Debito pubblico italiano a 3000 mld: disastro " ecologico" o situazione gestibile?

(Teleborsa) - Oggi parliamo di, anche perché a novembre il nostro debito ha infranto per la prima volta la barriera psicologica dei E' quanto sottolinea l'economistaPremessaOvviamente, un debito pubblico di queste dimensioni non è certamente un dato di per sé rassicurante, in quanto rende il paese sicuramente più vulnerabile a imprevedibili shock esterni. Tuttavia, per esprimere un giudizio complessivo sulla reale rischiosità del nostro debito non basta guardare alle sue dimensioni in termini assoluti, ma bisogna. E, per fare questo bisogna esaminare, oltre, ovviamente, alla crescita del paese (il famoso rapporto debito su PIL) almeno altri due fattori fondamentali.I nostri titoli pubblici, sono attualmente detenuti perE questo è sicuramente un fattore importante per la sostenibilità del nostro debito, considerando che un debito detenuto in casa tende a essere più stabile fino alla scadenza, mentre un debito detenuto da operatori finanziari esteri tende a essere meno condizionabile e gestito in ottica maggiormente speculativa. Ed è proprio con l'intento di rafforzare lo 'zoccolo duro' dei residenti che il governo ha spinto progressivamente verso emissioni specifiche destinate alle famiglie italiane, la cui quota di debito pubblico è infatti rapidamente salita dal 6 al 14%. Parliamo qui diecc.Per fare un paragone, il Giappone ha un debito pubblico pari al 260% del proprio PIL (in Italia questo rapporto è intorno al 138%), ma, proprio perché detenuto appunto alIl punto è che attualmente questa, e deriva essenzialmente da due elementi. Il primo elemento è legato, incredibile a dirsi, allche risalta ancor di più a confronto dell'instabilità politica di Francia e Germania. Il secondo elemento è che il ministro Giorgetti ha presentato alla commissione nell'ambito del cosiddetto "" un piano di rientro dal debito in 7 anni imperniato su precisi limiti alla crescita della spesa pubblica. Un piano strutturale di bilancio, non solo presentato nei tempi previsti, cosa non banale, ma anche considerato equilibrato e attuabile dalla Commissione. La Germania, ad esempio, non c'è riuscita.Da quanto detto, sembrerebbe emergere che il debito pubblico italiano è oggi, per così dire, prezzato male. E questo perché le società di rating, a causa della vischiosità delle loro procedure di valutazione e dei retaggi del passato tardano a prendere atto del miglioramento della situazione economica italiana, obbligandoci così a garantire agli investitori rendimenti decisamente sproporzionati sui nostri titoli rispetto alla reale rischiosità del paese. Il che vache sono costrette a sborsare ogni anno oltre