USA, EIA prevede aumento dei prezzi dell'energia elettrica nel 2025

(Teleborsa) - Isarannonella maggior parte delle regioni degli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, fatta eccezione per il Texas e il Nord-ovest. Lo afferma l'U.S. Energy Information Administration (EIA).L'agenzia prevede che gli 11 prezzi all'ingrosso monitorati saranno in media di 40 dollari per megawattora (MWh) nel 2025 (ponderati in base alla domanda), in aumento del 7% rispetto al 2024. Inoltre, viene previsto che il prezzo medio dell'negli Stati Uniti nel 2025 sarà superiore del 2% rispetto alla media del 2024; dopo aver tenuto conto dell'inflazione, la previsione per i prezzi residenziali negli Stati Uniti rimane relativamente invariata rispetto al 2024.I prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sono un indicatore del costo di produzione di energia e sono generalmente creati su base oraria o giornaliera negli Stati Uniti. Questi prezzinecessaria per soddisfare la domanda di elettricità in un dato momento in un punto di prezzo definito all'interno della rete elettrica, insieme a tutti i costi associati alla congestione della trasmissione in quell'area. Il costo del gas naturale è un fattore primario dei prezzi all'ingrosso in molte regioni perché il generatore marginale è spesso alimentato a gas naturale, spiega l'EIA.L'aspettativa è che il costo delconsegnato ai generatori di energia degli Stati Uniti sarà in media di 3,37 dollari per milione di unità termiche britanniche nel 2025, in aumento del 24% rispetto alla media dell'anno scorso, ma è più o meno lo stesso prezzo del 2023.EIA si aspetta che i prezzi medi all'ingrosso dell'energia oscilleranno da circa 30 dollari al MWh nella parte del Texas in cui la rete è gestita dall'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a 55 dollari al MWh nella regione nord-occidentale. Queste due regioni sono le uniche in cui si attendono prezzi all'ingrosso più bassi quest'anno. La regione del Nord-ovest sta ancora vivendo condizioni di, ma le condizioni dovrebbero migliorare leggermente quest'anno con il 20% in più di produzione di. L'aumento della produzione da progetti dista contribuendo a ridurre i prezzi all'ingrosso in ERCOT.