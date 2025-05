Edison, ricavi primo trimestre in aumento a 5,5 miliardi

Edison

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre, chiuso al 31 marzo 2025, conin aumento (5.540 milioni di euro da 4.066 milioni del primo trimestre dello scorso anno), per effetto dello scenario di mercato, con un prezzo medio dell’elettricità in crescita del 50% e un prezzo del gas del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e dell’incremento dei volumi di energia prodotti e venduti (energia elettrica +26%, gas +23%).L'di 139 milioni di euro si confronta con i 322 milioni di euro nel primo trimestre del 2024.Il EBITDA ), in linea con le aspettative, è in contrazione a 360 milioni di euro da 595 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente, per effetto, si legge in una nota, principalmente di minori opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas, del ritorno della produzione idroelettrica su medie storiche dopo un 2024 straordinario e della riduzione della marginalità sulle attività downstream di Edison Energia per gli investimenti a sostegno della crescita del portafoglio commerciale. "Impatti in parte compensati da una maggiore produzione termoelettrica e dall’azione commerciale di Edison Next, rivolta in particolare alla Pubblica Amministrazione. Nel periodo l’EBITDA è composto al 48% dalle attività rinnovabili e dai servizi per i clienti, in linea con l’obiettivo di raggiungere progressivamente il 70%".Laal 31 marzo 2025 registra un saldo a credito di 159 milioni di euro, rispetto al debito per 313 milioni di euro al 31 dicembre 2024, principalmente per effetto della dismissione di Edison Stoccaggio (incasso pari a 565 milioni di euro), che consente di liberare risorse da destinare all’attuazione del Piano Strategico che prevede 10 miliardi di investimenti tra il 2023 e il 2030.Sulla base dei risultati del primo trimestre, il Gruppo Edison confermacompreso tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro.