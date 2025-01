Yolo accelera attuazione del piano con nuovi accordi a inizio 2025

Yolo Group

Banco Santander

Iren

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha iniziato l'anno, approvato nel novembre scorso.In particolare, è stato, storico gruppo assicurativo messicano (fondato nel 1901), seconda compagnia del Paese per dimensioni: GNP Seguros utilizzerà la tecnologia di Yolo per abilitare il collocamento digitale dei propri prodotti nei diversi canali (banche, grande distribuzione, diretto). Inoltre, Yolo ha, stabilita nel 2024, con(CNPSI), joint venture tra CNP Assurance e: oggetto della partnership è lo sviluppo di una piattaforma digitale per la distribuzione di soluzioni assicurative, in diversi Paesi europei, e ora l'accordo di collaborazione è stato esteso per includere ulteriori soluzioni di distribuzione digitale in Polonia e Germania.Nel mercato domestico, Yolo ha: sottoscritto un accordo con; si è aggiudicata, in associazione temporanea d'impresa con Covercare, la selezione indetta dalla multiutilityper l'individuazione del partner che, dal prossimo marzo, offrirà un prodotto assicurativo all'interno di una nuova offerta energy per i clienti di Iren Luce Gas e Servizi; sempre in marzo, diventerà operativa la partnership conper integrare l'offerta con soluzioni assicurative.Con l'inizio dell'anno, infine, Yolo ha rafforzato la struttura manageriale:, manager con una solida esperienza nei settori fintech e insurtech, assumerà dal prossimo 3 febbraio il ruolo di