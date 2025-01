Banca Ifis, depositato in Consob documento Opa su illimity

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver depositato presso la CONSOB il documento di offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie diL'istituto ha ricordato che per ciascuna azione illimity portata in adesione all’Offerta, Banca Ifis riconoscerà uncomposto da una componente rappresentata da azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione, pari a 0,10 azioni ordinarie e una componente in denaro, pari aPertanto, per ogni 10 azioni illimity portate in adesione all’Offerta, saranno corrisposti un azione ordinaria dell’Offerente di nuova emissione e un corrispettivo in denaro pari a