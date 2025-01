BCE, atteso ulteriore inasprimento degli standard creditizi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Lehanno segnalato che gli, spinti da rischi percepiti più elevati e da una minore tolleranza al rischio, mentre gli standard di credito sono rimasti invariati per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, ma hanno continuato a inasprirsi per il credito al consumo. È quanto emerge dall'ultima edizione del lending survey della(BCE).Secondo l'indagine di gennaio 2025, le banche hanno segnalato un nuovo inasprimento netto degli standard di credito (linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti) per prestiti o linee di credito alle imprese nel quarto trimestre del 2024 (percentuale netta delle banche del 7%). Le banche hanno anche segnalato standard di credito sostanzialmente invariati per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (percentuale netta dell'1%), mentre gli standard di credito per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie si sono ulteriormente inaspriti (percentuale netta del 6%). Per le, l'inasprimento netto ha seguito gli standard di credito invariati osservati nel terzo trimestre ed è stato. È stato guidato da maggiori rischi percepiti correlati alle prospettive economiche, alla situazione specifica del settore e dell'azienda e alla minore tolleranza al rischio delle banche. Per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, la stabilità degli standard di credito, dopo tre trimestri di allentamento, è stata in contrasto con il forte allentamento netto che le banche avevano previsto nel trimestre precedente. Gli standard di credito si sono ulteriormente inaspriti per il credito al consumo, principalmente a causa dei maggiori rischi percepiti.Per il, le banche prevedono unnetto degli standard di credito per i prestiti alle imprese e il credito al consumo e un piccolo inasprimento netto per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni.delle banche, ovvero i termini e le condizioni effettivi concordati nei contratti di prestito, sono rimasti sostanzialmente invariati per i prestiti alle imprese e il credito al consumo, ma si sono. Per i prestiti alle imprese, il contributo all'allentamento derivante da tassi di prestito più bassi e margini più ristretti sui prestiti medi è stato ampiamente compensato da requisiti di garanzia più rigorosi e altri termini e condizioni, come i patti di prestito, per compensare i maggiori rischi percepiti. Per i prestiti immobiliari, i tassi di prestito più bassi e i margini sui prestiti medi sono stati i principali motori dell'allentamento netto. Per il credito al consumo, i tassi di prestito hanno avuto un impatto di allentamento, compensato dall'ampliamento dei margini di prestito.Nel quarto trimestre del 2024, lada parte delle, pur rimanendo complessivamente debole. La domanda di prestiti da parte delle aziende è stata sostenuta principalmente dal calo dei tassi di interesse, con gli investimenti fissi che hanno avuto un impatto ancora contenuto dopo il loro piccolo contributo positivo nel trimestre precedente. La domanda netta di prestiti per l'ha continuato ad, guidata principalmente dal calo dei tassi di interesse, confermando ulteriormente i segnali di una ripresa rispetto ai forti cali osservati nella domanda di prestiti per l'edilizia abitativa negli anni precedenti. La domanda die di altri prestiti alle famiglie è, sostenuta dal calo dei tassi di interesse, mentre la spesa per beni durevoli e la fiducia dei consumatori, tra gli altri fattori, hanno frenato la domanda di credito al consumo.Nel, le banche prevedono che laper le aziende e aumenterà ulteriormente per le famiglie, in particolare per i prestiti per l'edilizia abitativa.L'delle banche dell'area dell'euro èper i finanziamenti al dettaglio, i mercati monetari e i titoli di debito nel quarto trimestre del 2024. Nel primo trimestre del 2025, le banche prevedono che l'accesso ai finanziamenti rimarrà sostanzialmente invariato in tutti i segmenti di mercato.In risposta ai nuovi requisiti normativi o di vigilanza nel 2024, le banche dell'area dell'euro hanno segnalato unnonché aumenti delle attività liquide e ponderate per il rischio. Le banche hanno anche segnalato un impatto netto di inasprimento sugli standard di credito derivanti dai requisiti, in particolare per i prestiti alle imprese, con un ulteriore inasprimento netto previsto nel 2025.