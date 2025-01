CONSOB, incoraggiare partecipazione degli investitori istituzionali. Solo 11% per PMI

(Teleborsa) - Il fenomeno del delisting continua a interessare i mercati azionari dell'eurozona e, in particolare, l'Italia, e. Lo afferma lanel Rapporto "Tendenze e sfide per il settore finanziario italiano", sottolineando che sul mercato azionario italiano Euronext Milan la quota di capitalizzazione media riferibile agli istituzionali è superiore al 30% per le società più grandi, ma scende a circa 11% per le PMI quotate.", si legge nel rapporto, perché "nel finanziamento di tali imprese gli investitori istituzionali possono svolgere un ruolo chiave, poiché dotati di risorse consistenti e di orizzonti di investimento a lungo termine".Tuttavia, la loro presenza nel capitale delle PMI risulta limitata: a fine ottobre 2024, gli investitori istituzionali detenevano circa l'11,2% del capitale delle PMI quotate su EXM rispetto al 24,1% delle non PMI. Se si considera la dimensione delle PMI, ladi euro (16,6%) rispetto a quelle di minori dimensioni (9,8%).La presenza di investitori istituzionali sembra essere positivamente associata alle dimensioni societarie (anche per il crescente peso dei fondi di investimento a gestione passiva a livello globale) sfiorando il 31% per le prime 5 società quotate per capitalizzazione di mercato, e scendendo all'1,4% per le 5 più piccole. La presenza di investitori istituzionali nelle società quotate su EXM è(turnover). Nelle società con scambi medi giornalieri superiori a 50 milioni di euro, gli investitori istituzionali detengono mediamente il 32% del capitale, mentre per quelle con scambi inferiori a 200 mila euro la quota scende a poco più del 7%.A titolo di confronto, un'analisi condotta dalla CONSOB sulle società francesi mostra chetra la quota detenuta dagli investitori istituzionali e la capitalizzazione di mercato delle società. Se si considerano le prime e le ultime 5 società francesi per capitalizzazione di mercato, la quota di investitori istituzionali risulta pari al 28,2% (a fronte del 30,8% in Italia), mentre per le ultime 5 società francesi è del 2,1% (1,4% in Italia).