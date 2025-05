CDP porta a Piazza Affari da Dublino il Programma di emissioni obbligazionarie per istituzionali

(Teleborsa) -è il primo emittente autorizzato ad operare con un proprioriservato a investitori istituzionali (Programma DIP, Debt Issuance Programme). Il Programma DIP, per la prima volta dalla sua costituzione (avvenuta nel 2015) ed in via esclusiva, è stato approvato dalla CONSOB ed è stato ammesso da Borsa Italiana, Gruppo Euronext, a quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.Con il, CDP "dimostra il suo concreto sostegno all'iniziativa promossa da Borsa Italiana e CONSOB volta a rafforzare lo sviluppo del mercato obbligazionario nazionale attraverso un aumento delle approvazioni e delle quotazioni di strumenti obbligazionari in Italia", si legge in una nota.L'operazione punta ad, favorendo la crescita e la competitività del sistema finanziario italiano e migliorandone la percezione anche a livello internazionale.La scelta di CDP risulta un naturale sviluppo di quanto intrapreso in fase di costituzione del Programma di CDP, riguardo all'emissione di titoli governati dal diritto italiano e soggetti a regime di dematerializzazione ein qualità di Central Securities Depository.