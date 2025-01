Eataly, 40 nuovi punti vendita in Medio Oriente con 100 milioni di euro da Investindustrial

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, e, gruppo leader nel retail che possiede e gestisce oltre 40 franchising internazionali in Medio Oriente e Africa, hanno annunciato che, società nel portafoglio di Investindustrial, e Azadea hanno firmato un(MoU) che delinea i principi per assumere il controllo diretto delle attività di Eataly in Medio Oriente, attualmente gestite da Azadea in base ad un accordo di franchising.Quest'iniziativa strategica, che segue l'inaugurazione del nuovo ufficio di Investindustrial ad Abu Dhabi, mira a, con particolare attenzione ai Paesi del Golfo. Attualmente Eataly gestisce punti vendita nelle principali città della regione, grazie alla partnership con Azadea, che rimarrà un azionista significativo e continuerà a gestire le attività di Eataly in Medio Oriente, si legge in una nota.Il piano di espansione di Eataly prevede l'nella regione, comprese le concessioni aeroportuali e la distribuzione di prodotti a marchio Eataly, per un impegno ad investire 100 milioni di euro nell'area."Questo accordo dimostra il nostro impegno a sostenere le eccellenze italiane nella loro crescita internazionale - ha commentato, Presidente dell'Advisory Board di Investindustrial - Eataly beneficerà di risorse strategiche e finanziarie per accelerare il proprio sviluppo e portare la sua offerta unica a nuovi e sofisticati consumatori. Siamo orgogliosi della partnership con Azadea e non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente insieme Eataly nella regione".