Eventi e scadenze del 28 gennaio 2025

Lunedì 27/01/2025

Martedì 28/01/2025

Christian Dior

De' Longhi

Fervi

Gismondi 1754

Safilo

(Teleborsa) -- Sede CNR, Roma - Evento promosso dalla Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CCNR e organizzato dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR.- Bruxelles - I ministri dell'UE si riuniranno in seduta pubblica per discutere sulle priorità della presidenza polacca e sul dialogo annuale sullo Stato di diritto- Inizia la riunione di politica monetaria- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Conti patrimoniali; La ricchezza dei settori istituzionali in Italia: 2005-202308:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 4° trimestre 202410:00 -- Sala della Lupa, Montecitorio - Presentazione ufficiale della nuova Fondazione e del nuovo Presidente, Luciano Floridi. L'evento sarà guidato da Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo, e Helga Cossu, DG della Fondazione Leonardo ETS. Messaggio di saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana11:00 -- Conferenza stampa online per la presentazione del 6° Rapporto Annuale MED & Italian Energy Report. The energy transition in the Mediterranean between sustainability and security: a dynamic think-tanking approach, del Politecnico di Torino con Intesa Sanpaolo e SRM11:00 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla Celebrazione del "Giorno della Memoria". Saranno presenti il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana12:00 -- Sala Ciampi, MEF - Presentazione della collezione numismatica 2025 alla quale parteciperanno, tra gli atri, il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente IPZS Paolo Perrone16:00 -- Primo evento italiano dell'European Women Payments Network (EWPN), community paneuropea per le donne che operano nei settori del Fintech e dei Pagamenti. Interverranno, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, Vice DG della Banca d'Italia e Stefania Boschetti, CEO di EY Italia. L'evento sarà ospitato da EY nell'EY wavespace di Milano17:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Cerimonia per i 10 anni di quotazione in Borsa18:15 -- Villa Madama, Roma - Il Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani, presiederà l'evento di lancio delle Giornate della moda italiana nel mondo. Interverranno i Presidenti delle principali Associazioni di categoria, con le quali verrà firmato un Protocollo d’Intesa, il Presidente di ICE-Agenzia Matteo Zoppas e i rappresentanti della Guardia di Finanza- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo: 2024 Full Year Results - after the close of the Paris market- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio