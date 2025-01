Fintech e Insurtech: settori in consolidamento nel 2024

Yolo Group

(Teleborsa) - Nel 2024, nei settori, gli operatori hanno. Secondo l'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano nel 2024 sono stati raccolti 250 milioni di euro tra equity e strumenti convertibili, segnando una crescita del 44% rispetto ai 174 milioni del 2023. Nonostante le sfide legate al funding, i ricavi mediani continuano ad aumentare per il secondo anno consecutivo, con una crescita del 29%. Tra le tecnologie offerte nel settore spicca una forte attenzione su API (70%) e intelligenza artificiale (43%).Come sottolinea Marco Giorgino, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio, il settore deve affrontare un contesto caratterizzato da volatilità dei tassi di interesse, incertezze politiche e nuovi rischi. Gli operatori tradizionali stanno, sostenendo al contempo startup emergenti per favorire l'innovazione.di settore in Italia è presente(ISIN: IT0005495871, target price consensus: 3 euro). Yolo Group è una società dell'insurtech, tra le principali in Italia e con una presenza all'estero, con due linee d'offerta: servizi per abilitare la distribuzione digitale di prodotti assicurativi di compagnie di assicurazione, banche e retailer (utilities e grande distribuzione); distribuzione diretta di prodotti assicurativi realizzati in collaborazione con le compagnie. Dalla costituzione, alla fine del 2017, Yolo ha sviluppato 140 partnership, in Italia e all'estero, per abilitare l'offerta assicurativa digitale. Tra i principali azionisti, oltre ai due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), figurano Generali Italia, Gruppo, Primo Ventures SGR, Wefox MGA, IBL Banca, Smart4Tech, Net Insurance e. Attualmente, Tolo presenta un multiplo EV/Revenues 2024 pari a 1,2x, a sconto rispetto alla mediana dei peers, pari a 2,7x.