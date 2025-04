Fintech: in Italia ha sede solo l'8% delle startup

(Teleborsa) - Il settorecontinua a crescere in Italia, mapiù mature, a causa di una serie di ostacoli d carattere finanziario (accesso ai capitali) e normativo. Il nostro Paese dunque si rivela ancora poco attrattivo per gli investimenti e presenta un ecosistema ancora in fase di sviluppo. È quanto emerge dal report, redatto con il contributo scientifico dell’Il rapporto prende a riferimento quattro Paesi - Italia, Spagna, Francia e Regno Unito - e rivela che, stessa quota dellae dietro(17%) e(67%). Il nostro Paese, pur mostrando segnali di sviluppo, è ancorarispetto agli altri ecosistemi.complessivi e conta, contro i 29 del Regno Unito ed i 13 della Francia. Milano è il principale hub nazionale, ma il mercato resta di dimensioni contenute, seppur con ampie possibilità di crescita.Il- rivela il rapporto - concerne la, che rappresenta il grande freno allo sviluppo del Fintech italiano.Il rapporto rivela che ildi euro, in linea cn la Francia, ma fortemente influenzato da pochi grandi round., la media reale, ben al di sotto della media europea. Inoltre, ilin Italia èdi euro, mentre nei mercati più maturi come Regno Unito e Francia i capitali si concentrano in round più consistenti, favorendo la crescita delle realtà più promettenti.e il- spiega il rapporto - rappresentano delle, in linea anche con i richiami del Rapporto Draghi rispetto alla necessità di costruire maggiore competitività nel digitale., nonostante i recenti progressi, il processo di costituzione di una startup risulta ancora, quindi è necessario completare lache porta all'avvio di nuove imprese.Nel rapporto sono state avanzatein diversi ambiti normativi: un’implementazione piena e ordinata della, l’adozione di azioni per semplificare e armonizzare l’applicazione delle, promuovere l’adozione dell’open finance attraverso una piena attuazione dell’e garantire maggiore proporzionalità nella. Fra le richieste anche quella di garatire una, evitando oscillazioni normative che rischiano di penalizzare l’innovazione.