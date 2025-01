Fondazione RUI, Bologna: al via cantiere per nuova residenza universitaria Torleone

(Teleborsa) -: sarà cosi lagrazie ad un progetto completo di riqualificazione che restituisce alla città spazi aperti a studenti e bolognesi, un polo culturale, in dialogo con l’università ma anche una risorsa per il tessuto imprenditoriale della regione: si apre il cantiere della residenza universitaria Torleone, uno dei 12 collegi di merito della, che dal 2026 avrà una nuova sede nello storico edificio dell’istituto Zoni, al centro della zona universitaria. L’obiettivo - spiega la nota - è quello di restituire a studenti e cittadini un polo culturale nello storico edificio in zona universitaria, per offrire un servizio solo alla persona, ma all’intera comunità e al territorio in cui operiamo, alla luce delle sue forti esigenze di accoglienza abitativa della popolazione studentesca. LaPresidente della Fondazione RUI, ha dichiarato: “per le esigenze degli studenti dell'università di Bologna, in particolare per studenti fuorisede. Grazie a un impegno congiunto tra istituzioni e enti locali, e alla generosità dell’istituto Zoni e della famiglia Comelli, sarà realizzata questa nuova Residenza che presto aprirà le sue porte alla città di Bologna. Una risposta concreta ai bisogni degli studenti, non solo in termini di offerta residenziale, soprattutto in termini di offerta formativa per laLa collocazione in prossimità di via Zamboni favorirà, da un lato,, dall’altro l’attuazione di sinergie accademiche e culturali con l’Università.Il sostegno al merito, la diversità e il confronto continueranno ad essere elementi centrali grazie a un ampio ventaglio di agevolazioni assegnate in base al reddito e al merito per far sì che la residenza possa continuare ad essere un luogo accessibile a tutti. Ad oggi, infatti, i residenti provengono da tutta Italia e dall’estero (10% stranieri) con background socio-economici differenti.: è previsto un miglioramento di 4 classi energetiche e una riduzione del 70% del consumo energia primaria. Gli impianti saranno progettati con l’obiettivo dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale con un conseguente passaggio da classe G a classe C.L’edificio Zoni è stato realizzato in epoche diverse ed è tutelato dalla Soprintendenza dei Be Culturali, già da tempo destinato a residenza universitaria. Conserva una testimonianza della storia della città: la Chiesa quattrocentesca di Santa Maria Incoronata. Grazie allaconvenzione con l’Accademia della Belle Arti di Bologna si sta lavorando all’avvio di un ‘cantiere scuola’ degli allievi della Scuola di Restauro che ne valorizzeranno le opere presenti; inoltre il