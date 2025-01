Gibus strappa in borsa e raggiunge prezzo d'Opa

Gibus

(Teleborsa) - Partenza lanciata diche raggiunge ilfissato dall'azionista di controllo,, che ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, finalizzata alda Piazza Affari.L'offerta prevede unpari aper ciascuna azione portata in adesione e incorpora un premio pari al 14,6% rispetto al prezzo ufficiale alla data del 24 gennaio 2025 e unpari al 17,1%, 24,2%, 22,9% e 12,8% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi. Il corrispettivo si intende cum dividendo.Gibus si è quotata sull'ex AIM Italia (oggi EGM) il 20 giugno 2019 con undi 6 euro per azione (raccolta di 5 milioni di euro e capitalizzazione pari a 30 milioni di euro). Oggi la società capitalizza 43 milioni di euro, ma è molto lontana dai 17-18 euro per azione toccati nel 2021 e nel 2022, quando Ecobonus e Sconto in fattura avevamo messo le ali ai bilanci della società.