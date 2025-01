Recordati, Barclays conferma Underweight: focus su esecuzione e lancio Enjaymo

Barclays

(Teleborsa) -ha confermato la" e alzato il(aper azione, +4%) su, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, in vista dei risultati del quarto trimestre del 2024 (che saranno diffusi il 13 febbraio), dopo aver aggiornato leggermente le stime per i tassi di cambio e i commenti aziendali.Poiché le guidance per l'anno fiscale 2025 sono state annunciate in una recente conferenza, Barclays prevede, con gli investitori che probabilmente si concentreranno sul lancio di Enjaymo, l'espansione prevista di Isturisa in Cushing e il potenziale per una forte stagione di tosse e raffreddore nonostante una dura stagione 2023.Il target price viene alzato sulla base di, che rappresenta un premio del 20% rispetto ai peers a media capitalizzazione dell'UE. "Questo premio riflette il profilo di crescita più sostenibile di Recordati rispetto ai pari a media capitalizzazione - si legge nella ricerca - Tuttavia, come il recente apprezzamento della sua bassa esposizione negli Stati Uniti, crediamo che il nostro premio inferiore al mercato rifletta meglio la crescita delle vendite a breve termine inferiore ai pari di Recordati, ile il crescente rischio clinico/concorrenziale".