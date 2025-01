SAP, utile operativo trimestrale in crescita: aumentano ricavi legati al cloud

SAP

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre, multinazionale europea per la produzione di software gestionale, ha registratoper, in crescita dell'11% rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente. In calo idelle licenze software (-18% a 0,68 miliardi di euro) mentre aumentano quelli legati a(+12% a 8,27 miliardi). Sap ha sottolineato che l'attuale portafoglio ordini del cloud è cresciuto del 32% a 18,08 miliardi di euro e del 29% a valute costanti.L'è aumentato del 6% ae il margine operativo IFRS è diminuito di 1,0 punti percentuali al 21,5%. L'azienda ha spiegato che l'utile operativo "è stato trainato principalmente da una forte performance delle licenze software e delle attività di supporto di SAP".Per quel che riguarda l'intero 2024, al 31 dicembre ilcloud totale di SAP è aumentato rispetto all'anno precedente del 43% a 63,29 miliardi di euro e del 40% a valute costanti. In calo i ricavi derivanti dalle licenze software (-21% a 1,40 miliardi) mentre salgono quelli legati al cloud e al software (+11% a 29,83 miliardi di euro) e ai servizi (+1% a 4,35 miliardi di euro). I ricavi totali sono aumentati del 10% a 34,18 miliardi di euro.L'utile operativo IFRS è sceso del 20% a 4,66 miliardi di euro e il margine operativo IFRS è diminuito di 4,9 punti percentuali al 13,6%. "Il calo dell’utile operativo IFRS è dovuto alle spese di ristrutturazione di circa 3,1 miliardi di euro legate al programma di trasformazione 2024", ha spiegato l'azienda.L’IFRS (base) è diminuito del 14% a 2,68 euro. Ildisponibile per l’intero anno è sceso del 19% a 4,11 miliardi di euro.Per ilSAP prevededel cloud compresi tra 21,6 a 21,9 miliardi di euro a valute costanti (rispetto ai 17,14 miliardi di euro), in aumento dal 26% al 28% a valute costanti e uncompreso tra i 10,3 a 10,6 miliardi di euro a valute costanti (nel 2024 è stato di 8,15 miliardi di euro), in aumento dal 26% al 30% a valute costanti valute.