Nordea Bank, utile operativo di 1,6 miliardi di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - La banca finlandeseha comunicato che il margine di interesse netto è diminuito del 6% nela seguito delle riduzioni dei tassi di interesse. Il margine di interesse netto da commissioni e contributi ha continuato a crescere, registrando un aumento del 4%.Il total income è diminuito del 4% su base annua, ma è aumentato dell'1% su base trimestrale. I costi sono aumentati del 5%, di cui 4 punti percentuali derivanti da investimenti strategici. L', attestandosi a 1,6 miliardi di euro.Ilnel primo trimestre. Il rapporto costi/ricavi del primo trimestre, con le commissioni di risoluzione ammortizzate, si è attestato al 44,6%, all'interno dell'intervallo obiettivo del 44-46%. L'utile per azione è stato di 0,35 euro, rispetto agli 0,38 euro di un anno fa.Le: return on equity superiore al 15%. "Nordea vanta un modello di business solido e resiliente, con un portafoglio crediti ben diversificato in tutta la regione nordica - si legge nella nota sui conti - Questo le consente di supportare i propri clienti e generare utili di alta qualità, con elevata redditività e bassa volatilità, durante tutto il ciclo economico. Inoltre, Nordea può continuare a generare capitale, ricercare opportunità per utilizzarlo a supporto della crescita e distribuire il capitale in eccesso agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie".