Smithfield Foods prezza l'IPO sul Nasdaq al di sotto della forchetta

(Teleborsa) -, azienda alimentare americana e leader del settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, hanella sua offerta pubblica iniziale () a Wall Street, prezza l'offerta al di sotto della forchetta comunicata in precedenza In particolare, ha collocato 26.086.958 azioni ordinarie a(in precedenza aveva indicato un prezzo tra 23 e 27 dollari per azione). L'offerta consiste in 13.043.479 azioni ordinarie da vendere da parte della società e 13.043.479 azioni ordinarie da vendere dall'azionista esistente. Inoltre, ai sottoscrittori dell'offerta è stata concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare dall'azionista venditore fino a 3.913.042 azioni aggiuntive.Smithfield Foods, con il simbolo "SFD". L'offerta dovrebbe concludersi il 29 gennaio 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.