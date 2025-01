ANSEB: tetto commissioni buoni pasto pesa sulle imprese, detassazione per qualità e concorrenza

(Teleborsa) - "L’imposizione del tetto delgenerera` costi nascosti per almeno 180 milioni di euro l’anno, che graveranno direttamente sulle aziende che acquistano buoni pasto per i propri dipendenti. Questa dinamica e` destinata a tradursi in un impoverimento del welfare aziendale e a ridurre il potere d’acquisto dei lavoratori, compromettendo".(Associazione Nazionale Societa` Emettitrici Buoni Pasto) ribadisce la contrarieta` della categoria all’articolo 37 della Legge Concorrenza 2024 (n. 193/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 dicembre, che introduce un tetto massimo del 5% alle commissioni nei contratti tra societa` emettitrici di buonipasto e rete commerciale. La norma prevede l’applicazione del tetto ai nuovi contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2025, mentre gli accordi esistenti dovranno conformarsi entro il primo settembre 2025."Avremo– prosegue Orlandini – La norma, tuttavia, lascia ancora aperti alcuni interrogativi, in particolare legati alla differenza tra offerta base e servizi aggiuntivi: se il costo di tali servizi venisse incluso nella commissione, si determinerebbe una ulteriore compressione della concorrenza e delle risorse disponibili, a scapito dell’innovazione e della qualita` del servizio. E a pagarne le conseguenze, ancora una volta, sarebbero aziende e lavoratori".Secondo una recente indagine effettuata da AIDP (Associazione Italiana dei Direttori del Personale), il 66% degli HR manager teme che la nuova misura sulle commissioni dei buoni pasto costringera` la propria azienda a tagli e rimodulazioni delle risorse sul welfare interno. Nello specifico, il; il 15% che dovra` ridurre il valore facciale del buono pasto e il 13% dovra` ricorrere ad altre azioni di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori."Introdotta per ironia della sorte dalla Legge Concorrenza, la nuova norma sui buoni pasto e` in realta` una misura profondamente anticoncorrenziale, che limita la libera determinazione dei prezzi e penalizza la sostenibilita` del mercato a vantaggio di una sola categoria, la grande distribuzione organizzata – conclude- ANSEB e` disponibile a dialogare con il Governo per individuare soluzioni che rafforzino il potere d’acquisto dei lavoratori e la sostenibilita` del sistema. Innalzare l: un investimento capace di garantire piu` risorse per il welfare aziendale, qualita` dell’offerta e una sana concorrenza tra le societa` emettitrici. Una misura, questa si`, di cui beneficerebbero tutti, dai lavoratori alle imprese, fino alla rete commerciale".