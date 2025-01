ASML, quarto trimestre sopra le attese. AI è il "motore principale della crescita"

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha registratototali del2024 pari a 9,3 miliardi di euro (vs 7,5 miliardi un anno fa),del 51,7% (vs 50,8% un anno fa),di 2,7 miliardi di euro (vs 2 miliardi un anno fa). Net bookings trimestrali nel quarto trimestre pari a 7,1 miliardi di euro, di cui 3,0 miliardi di euro sono EUV. I risultati sono sopra le attese degli analisti.Nell'ha registrato vendite nette totali pari a 28,3 miliardi di euro (vs 27,6 miliardi un anno fa), margine lordo del 51,3% (invariato), utile netto di 7,6 miliardi di euro (vs 7,8 miliardi di euro)."Prevediamo vendite nette totali nel primo trimestre comprese tra 7,5 e 8,0 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 52% e il 53% - ha affermato il- ASML prevede costi di R&S pari a circa 1.140 milioni di euro e costi SG&A pari a circa 290 milioni di euro. Come comunicato lo scorso ottobre, prevediamo vendite nette totali per l'anno comprese tra 30 e 35 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 51% e il 53%"."In linea con la nostra visione dell'ultimo trimestre, ladella crescita nel nostro settore - ha spiegato - Ha creato un cambiamento nelle dinamiche di mercato che non sta avvantaggiando tutti i nostri clienti in egual modo, il che crea sia opportunità che rischi, come riflesso nel nostro intervallo di fatturato del 2025".ASML intende dichiarare unper l'anno 2024 di 6,40 euro per azione ordinaria, che rappresenta un aumento del 4,9% rispetto al 2023. Un dividendo provvisorio di 1,52 euro per azione ordinaria sarà reso pagabile il 19 febbraio 2025. Riconoscendo questo dividendo provvisorio e i due dividendi provvisori di 1,52 euro per azione ordinaria pagati nel 2024, ciò porta a una proposta di dividendo finale all'Assemblea Generale di 1,84 euro per azione ordinaria.