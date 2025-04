Borse europee miste. Occhi su BCE

Nvidia

(Teleborsa) -, dove si distingue la performance positiva di Piazza Affari. Giù Wall Street. Pesante il settore tecnologico e, in particolare i titoli dei semiconduttori, dopo cheha annunciato una svalutazione di 5,5 miliardi di dollari in questo trimestre, citando le ripercussioni della guerra commerciale in corso, mentreha detto che 2025 e 2026 saranno anni di crescita, sottolineando però che i dazi aumentano l'incertezza.Sul fronte della banche centrali, domani tutti gli occhi saranno puntati sulla, da cui è atteso un taglio ai tassi di riferimento di 25 punti base, al 2,25%.L'continua gli scambi a 1,137 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,77%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,88%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,77%.Invariato lo, che si posiziona a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,69%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%, composta, che cresce di un modesto +0,32%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 36.068 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 38.235 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,92%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,36%.In luce, con un ampio progresso del 2,04%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,95%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,58%.Scende, con un ribasso del 3,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,34%.Tra i(+4,55%),(+2,69%),(+2,50%) e(+2,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,91%.Crolla, con una flessione del 4,91%.