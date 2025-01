Confindustria e Luiss rafforzano l’Osservatorio sulle imprese estere in Italia

(Teleborsa) - Si rafforza la collaborazione tra l’e laper potenziare le attività dell’, punto di riferimento nazionale per l’analisi e la raccolta dei dati sulle imprese a controllo estero in Italia.L’accordo, firmato oggi da, e, consentirà all’di ampliare le proprie attività, rafforzandone il ruolo nella ricerca applicata e nel policy making sugli investimenti esteri. Le nuove iniziative approfondiranno filiere produttive, formazione e semplificazione normativa, valorizzando il contributo strategico delle imprese a capitale estero all’economia italiana.Queste realtà generano, con une si distinguono per l’attenzione alla formazione, lo sviluppo delle competenze, il welfare aziendale e una retribuzione competitiva.Per analizzare il loro ruolo nel sistema economico, il 7 maggio la Luiss ospiterà il. L’evento approfondirà l’impatto di queste imprese su crescita, innovazione, export, sostenibilità e benessere dei lavoratori.