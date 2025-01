Il calendario societario 2025 di Recordati

Gruppo farmaceutico

Recordati

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato ilfinanziario per l'anno. Il management diha inoltre anticipato che il pagamento deldelper l’esercizio 2024 è previsto per il2025, con data stacco il 19 maggio, mentre il pagamento dell'relativo all'esercizio 2025 è previsto per il2025, con data stacco il 24 novembre, precisando però che tale comunicazione non costituisce nessuna previsione in merito alla sua distribuzione.: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2024: Conference call sui risultati preconsuntivi per l’anno 2024 - ore 16.00: Approvazione del bilancio consolidato 2024 e del progetto di bilancio d’esercizio 2024: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e nomina del Consiglio di Amministrazione: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria