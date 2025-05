Recordati, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che iconsolidati per ilsono stati pari a 680 milioni di euro, in crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2024 o del 7,2% a perimetro omogeneo e a cambi costanti, trainati dall'ottimo andamento del business in entrambi i segmenti, Specialty & Primary Care e Rare Diseases. L'impatto negativo dei cambi per il primo trimestre del 2025 è stato pari a 3,7 milioni di euro (-0,6%).L'è stato pari a 270,2 milioni di euro nel primo trimestre del 2025, in crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2024 e con un'incidenza sui ricavi netti del 39,7%. Gli oneri finanziari sono pari a 30,9 milioni di euro, in aumento di 5,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L', pari a 175,5 milioni di euro con un'incidenza sui ricavi del 25,8%, è cresciuto del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'è stato pari a 125 milioni di euro, in rialzo dell'1,2%.Ilal 31 marzo 2025 è pari a 2.020,8 milioni di euro, corrispondenti a una leva di poco inferiore a 2,2x l'EBITDA pro-forma, a fronte di un debito netto pari a 2.154,3 milioni al 31 dicembre 2024."Il 2025 si è aperto decisamente in positivo, con una solida esecuzione nell'intero business e una gestione disciplinata dei costi - ha commentato l'- Siamo soddisfatti della recente e tempestiva approvazione, da parte della FDA, dell'estensione dell'indicazione di Isturisa, che ha contribuito a un'ulteriore revisione al rialzo delle "peak year sales" target. Gli obiettivi triennali comunicati la scorsa settimana, inoltre, indicano aspettative di continua forza nel business mentre proseguiamo a eseguire la nostra comprovata strategia di crescita organica nei segmenti Specialty & Primary Care e Rare Diseases, integrata da attività di business development di valore e opportunità mirate di lifecycle management".per l'esercizio 2025 confermati. Recordati prevede che lo slancio positivo del Gruppo continui, come riflesso negli obiettivi finanziari per l'esercizio 2027 approvati il 28 aprile, con una crescita a doppia cifra di tutte le metriche chiave.