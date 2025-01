OPA Piovan, depositato presso CONSOB il documento di offerta

Piovan

(Teleborsa) - Investindustrial harelativo all'offerta pubblica di acquistoavente ad oggetto le azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari.L'offerta ha admassime 16.478.541 azioni, rappresentative del 30,74% del capitale sociale, oltre a massime 416.062 azioni Piovan eventualmente attribuite in esecuzione dei piani di incentivazione in essere e conseguentemente fino a un massimo di 16.894.603 azioni, rappresentative del 31,52% del capitale, dedotte le 34.743.239 azioni già di titolarità dell'offerente (pari al 64,82% del capitale sociale e le 2.378.220 azioni proprie (pari al 4,44% del capitale).L'offerente pagherà unpari a 14 euro cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti) per ogni azione portata in adesione.