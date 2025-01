Saipem, BofA riprende copertura con Buy: top pick tra servizi petroliferi europei

Bank of America

Saipem

(Teleborsa) -hasul titolo, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (per un upside potenziale del 51%), descrivendola come "top pick" tra le aziende di servizi petroliferi in Europa.Gli analisti affermano che la redditività del Gruppo è appesantita dal suo segmento, che prevedono genererà solo l'1% di margine EBITDA nel 2024. Tuttavia, una quota crescente del suo backlog si è già spostata verso il suo segmentoa margine più elevato, generando margini EBITDA del 12% nel 2024 e crescendo al 14% entro il 2026 secondo le loro stime. Di conseguenza, prevedono che i margini EBITDA del gruppo passeranno dal 9% nel 2024 al 10,5% nel 2025 e supereranno l'11% entro il 2028.Viene fatto notare che Saipem ha già un backlog record di 37 miliardi di euro, di cui una cifra inferiore al 10% (incluso il progetto Mozambique LNG da 3 miliardi di euro recentemente rinegoziato) proviene ora da progetti legacy a basso margine. L'aspettativa è che Saipemdi 29 miliardi di euro dal 2024 al 2027 fino al 20%, in parte sostenuta dal recupero dell'accesso al Brasile (per un valore di oltre 6 miliardi di dollari di contratti EPC nei prossimi 18 mesi).