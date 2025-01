Banche, UILCA: con "risiko" cresce rischio desertificazione filiali

(Teleborsa) -puònel mondo finanziario e non solo: come Uilca da sempre crediamo che le aggregazioni bancarie, se devono esserci, debbano basarsi su una logica industriale di lungo periodo e non rispondere amotivazioni di natura politica o legate solo al profitto o agli interessi dei grandi azionisti. Resta prioritario salvaguardare e favorire l’occupazione, preservare il ruolo sociale della banca e la sua funzione per lo sviluppo del Paese, a sostegno delle comunità, delle famiglie e delle imprese”, lo ha detto il segretario generale Uilca“Come Uilca,In Italia, negli ultimi cinque anni, ogni mese sono stati chiusi 76 sportelli bancari . Dal 2019 al 2024, infatti, si contano 4.557 filiali in meno. Nel 2024 le filiali bancarie sono scese sotto la soglia delle ventimila unità (19.755).