Blackstone, utile quarto trimestre sopra le attese. AUM a 1,13 trilioni di dollari

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha comunicato undi 1,3 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2024 e di 5,4 miliardi di dollari per l'anno. L'è stato di 704 milioni di dollari per il trimestre (vs 152 milioni un anno prima) e di 2,8 miliardi di dollari per l'anno (vs 1,4 miliardi nel 2023).L'totale è aumentato a 1.127,2 miliardi di dollari, in aumento dell'8% anno su anno, con 57,5 ??miliardi di dollari di afflussi nel trimestre e 171,5 miliardi di dollari per l'anno. Impegnati 41,6 miliardi di dollari nel trimestre e 133,9 miliardi di dollari per l'anno. Impegnati altri 20,5 miliardi di dollari che non sono stati ancora distribuiti nel trimestre. Le realizzazioni sono state di 25,9 miliardi di dollari nel trimestre e 87,1 miliardi di dollari per l'anno.Glidi Blackstone (che rappresentano il denaro utilizzato per i dividendi degli azionisti) sono saliti del 56% a 2,2 miliardi di dollari, o 1,69 dollari per azione, nei tre mesi conclusi il 31 dicembre, rispetto a 1,4 miliardi di dollari, o 1,11 dollari per azione, dell'anno precedente. Secondo i dati LSEG, gli analisti si aspettavano 1,46 dollari ad azione."Blackstone ha registrato- ha commentato il- La crescita degli utili ha subito una forte accelerazione, mentre i principali driver della nostra attività, ovvero afflussi, attività di investimento e realizzazioni, hanno tutti raggiunto i livelli più alti in due anni e mezzo".