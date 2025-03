Hugo Boss, l'utile scende a 213 milioni nel 2024. Vede vendite piatte nel 2025

Hugo Boss

(Teleborsa) - La casa di moda tedescaha comunicato che lerettificate per valuta sono aumentate del 3% al livello record di 4,3 miliardi di euro nel, alimentate da una solida performance nel quarto trimestre (+6%). Slancio accelerato nelle Americhe (quarto trimestre: +13%; anno fiscale: +8%) ed EMEA (quarto trimestre: +6%; anno fiscale: +3%); Asia/Pacifico (quarto trimestre: -2%; anno fiscale: -2%) influenzato dalla debole domanda dei consumatori in Cina.Miglioramenti del margine lordo (quarto trimestre: +90 bp; anno fiscale: +30 bp) guidati da sostanziali guadagni di efficienza nell'approvvigionamento. L'è ammontato a 361 milioni di euro (2023: 410 milioni di euro), influenzato dalle svalutazioni al dettaglio1; il margine EBIT ammonta all'8,4% (2023: 9,8%). L'utile netto è ammontato a 224 milioni di euro, il 17% in meno rispetto al livello dell'anno precedente; anche l'è diminuito del 17% a 213 milioni di euro, con un utile per azione di 3,09 euro.Ilproposto di 1,40 euro per azione per l'anno fiscale 2024 riflette la fiducia nella continua e robusta generazione di flussi di cassa (2023: 1,35 euro)Le vendite del gruppo dovrebbero rimanere sostanzialmente in linea con l'anno precedente nel, comprese tra 4,2 e 4,4 miliardi di euro (-2% a +2%). L'EBIT aumenterà tra il +5% e il +22% a 380 milioni di euro e 440 milioni di euro; il margine EBIT crescerà a un livello compreso tra il 9,0% e il 10,0%, supportato da ulteriori guadagni di efficienza."Sono- ha detto il- Siamo riusciti a sbloccare significativi guadagni di produttività, che hanno effettivamente limitato la crescita delle spese e supportato lo sviluppo del nostro utile netto. Allo stesso tempo, abbiamo generato un forte free cash flow nel 2024, evidenziando la forza del nostro modello di business"."Le solide fondamenta che abbiamo costruito negli ultimi anni ci riempiono di fiducia nella nostra capacità di avere successo - ha aggiunto - Allo stesso tempo, ladei consumatori e influenzando le nostre performance aziendali dall'inizio dell'anno. In questo contesto, rimaniamo concentrati e vigili, monitorando attentamente gli sviluppi del mercato globale".