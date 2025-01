Cantamessa: Un periodo d'oro per i treni storici e turistici

(Teleborsa) - Nuove. Sono queste leche punta a far riscoprire il fascino del viaggio su rotaia con un'attenzione speciale alla sostenibilità e al comfort. La società del Gruppo FS Italiane ha avviato un ambizioso progetto di recupero del parco storico e di riallestimento di carrozze per offrire esperienze di viaggio uniche, tra bellezze paesaggistiche e cultura italiana. "È un periodo di grande successo per i treni storici e i treni turistici italiani. C’è una grande voglia d’Italia nel mondo e c’è voglia di treno per motivi di sostenibilità. Cosa c’è di meglio di un piccolo treno che va nella provincia italiana e porta ricchezza?", ha detto, intervenuto oggi a Milano all'ottava edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare".Dalle Alpi alla Sicilia, ci sono grandi città e borghi italiani tutti da scoprire grazie alla capillarità della rete ferroviaria. Capillarità che si traduce in una "grande voglia d'Italia nel mondo e di viaggi sostenibili da fare in treno", come ha spiegato Cantamessa.FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, ha come missione la valorizzazione di un turismo ferroviario sostenibile, che permette di esplorare il territorio con un approccio slow e autentico. Dalla sua nascita, il 15 dicembre 2023, con il viaggio inaugurale dell’Espresso Cadore tra Roma e Cortina d’Ampezzo, l’offerta è cresciuta significativamente, includendo una vasta gamma di itinerari stagionali.Tra i collegamenti estivi, l’Espresso Versilia collega Milano alle splendide località della Liguria e della Versilia, l’Espresso Riviera raggiunge la Costa Azzurra passando per la Riviera dei Fiori, mentre l’Espresso Salento connette Roma a Lecce attraversando le principali città pugliesi.Nel periodo autunnale, FS TTI ha introdotto l’Espresso Assisi, che ha collegato la Capitale alla città di San Francesco, e l’Espresso Langhe-Monferrato, un notturno tra Roma e Alba pensato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche piemontesi.In inverno, il Sicilia Express ha riscosso grande successo, collegando Torino a Palermo e Siracusa con un’esperienza culturale e gastronomica a bordo. Il Treno delle Terme, invece, ha permesso di raggiungere Abano Terme da Milano, offrendo pacchetti benessere e eventi speciali nella stazione restaurata di Abano Terme.Il ruolo dellaopera in sinergia con la Fondazione FS Italiane per promuovere i treni storici, parte integrante dell’esperienza turistica. Con un parco di circa 500 veicoli storici e oltre 1.000 km di linee ferroviarie recuperate, la Fondazione FS ha rilanciato itinerari unici come la Transiberiana d’Italia, la Ferrovia dei Templi e la Ferrovia della Val d’Orcia.Tra gli eventi più recenti, il "Treno della Befana" ha attraversato il Mugello da Firenze a San Piero a Sieve, mentre fino a marzo sarà possibile viaggiare sulla Ferrovia dei Parchi da Sulmona a Campo di Giove. A marzo, in occasione della Festa del Mandorlo in Fiore, tornerà il Mandorlo in Fiore Express, che permetterà ai passeggeri di raggiungere il Parco Archeologico della Valle dei Templi direttamente in treno.