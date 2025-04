Gesap, dimissioni di Vito Riggio da AD

(Teleborsa) - Vito Riggio ha annunciato che alle dimissioni da amministratore delegato di, annunciate dopo un comunicato diffuso dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, seguiranno anche quelle da consigliere di amministrazione della società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.Riggio ha giudicato improprio e infondato il giudizio di assenza di visione strategica da parte della governance di Gesap, ma al tempo stesso ha ringraziato il sindaco di Palermo e il presidente della Regione, con il quale ritiene non ci sarà un confronto. Riggio ha aggiunto che era sua intenzione contribuire ad individuare un socio industriale per Gesap.A tale proposito, nei mesi scorsi lo stesso Riggio aveva ritirato le dimissioni dopo avere avuto rassicurazioni sul processo di privatizzazione. Da parte sua, il presidente della Regione, Renato Schifani, aveva spiegato che “l’intervento sull’abolizione dell’addizionale comunale per i soli scali minori, ancora tra l'altro in fase di elaborazione, rappresenta una scelta mirata in un'ottica di sistema, pensata per potenziare i collegamenti aerei e incentivare i flussi turistici all’interno di una strategia complessiva di sviluppo di tutta la Sicilia. E questo senza arrecare alcun danno agli scali principali".In una nota, Schifani auspica un rinnovamento, totale o parziale, della governance della Gesap, e la nomina del direttore generale e del responsabile delle risorse umane, per dare corso agli investimenti da 14 milioni di euro per l'ulteriore ampliamento del terminal, confermando l’intenzione di dare corso al processo di privatizzazione così come sta già facendo l'aeroporto di Catania.