Caterpillar, ricavi 2024 in calo del 3% con vendite inferiori e aumento prezzi

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha comunicato che leper ile del 2024 sono stati pari a 16,2 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto ai 17,1 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2023. Il margine di utile operativo è stato del 18,0%, rispetto al 18,4% di un anno prima (margine rettificato del 18,3% vs 18,9%).L'utile per azione del quarto trimestre del 2024 è stato di 5,78 dollari, rispetto all'utile per azione di 5,28 dollari del quarto trimestre del 2023. L'è stato di 5,14 dollari, vs 5,23 dollari e superando le aspettative di 5,02 dollari.Le vendite e i ricavi dell'sono stati pari a 64,8 miliardi di dollari, in calo del 3%. La diminuzione riflette un volume di vendite inferiore di 3,5 miliardi di dollari, parzialmente compensato da una realizzazione di prezzi favorevole di 1,2 miliardi di dollari. Il volume di vendite inferiore è stato determinato principalmente da minori vendite di apparecchiature agli utenti finali. Il margine di profitto operativo è stato del 20,2% nel 2024, rispetto al 19,3% nel 2023. L'utile annuale è stato di 22,05 dollari per azione nel 2024, rispetto all'utile di dollari 20,12 per azione nel 2023. L'utile rettificato per azione nel 2024 è stato di 21,90 dollari, rispetto all'utile rettificato per azione di 21,21 dollari nel 2023."Sono orgoglioso delle ottime prestazioni del nostro team globale nel 2024, in quanto hanno prodotto une un forte free cash flow ME&T", ha affermato ilPer l'intero anno 2024, ilaziendale è stato di 12,0 miliardi di dollari e la società ha chiuso il quarto trimestre con 6,9 miliardi di dollari di liquidità. Durante l'anno, la società ha impiegato 7,7 miliardi di dollari di liquidità per i riacquisti di azioni ordinarie Caterpillar e 2,6 miliardi di dollari di liquidità per i dividendi.