Fitch conferma rating "BBB+" di Enel ed Endesa con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha(IDR) del colosso energetico italianoe della controllata spagnolaa "". Gli outlook rimangono stabili. La conferma riflette principalmente i "" di Enel e la solida performance operativa nel 2024, indicando una funds from operations (FFO) net leverage al di sotto della sensibilità positiva di 4,0x.Per il 2025-2027, Enel prevede di aumentare significativamente la sua attenzione sulle reti regolate, mantenendo al contempo una leva finanziaria netta moderata. Ciò nonostante un aumento pianificato del 30% degli investimenti netti rispetto al piano precedente. L'aumento è supportato da unadi oltre 10 miliardi di euro entro il 2027, secondo le stime dell'agenzia di rating. Prevede quindi che la FFO net leverage rimarrà costantemente al di sotto di 4,2x, fornendo un margine soddisfacente al rating attuale.Per quanto riguarda gli investimenti nelle reti, Fitch osserva che Enel ha notevolmentecon quasi il 40% degli investimenti lordi cumulativi per il 2025-2027 allocati alle reti di distribuzione elettrica. Ci sono anche notevoli aumenti negli investimenti nelle reti in Spagna e America Latina rispetto agli aumenti del piano precedente, rispettivamente del 43% e di circa il 60%. Al contrario, lanelle regioni principali a 12 miliardi di euro per 12 GW, con una preferenza per l'eolico onshore rispetto al solare, principalmente per ridurre il rischio del profilo di produzione.Inoltre, con riguardo al miglioramento della, Fitch prevede unaziendale di Enel, con una quota regolamentata crescente di EBITDA dalla distribuzione di energia elettrica che raggiungerà circa il 40% entro il 2027. Prevede prudentemente che l'EBITDA raggiungerà i 23,1 miliardi di euro, prima dell'adeguamento IFRS 16, in quell'anno. Si prevede inoltre un solido contributo dalla generazione regolamentata e contrattuale a lungo termine in America Latina e negli Stati Uniti, nonché dalla fornitura di generazione integrata in Italia e Spagna, lasciando solo un'esposizione residua del 10% alle attività commerciali.