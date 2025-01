Franchetti, completata acquisizione della maggioranza di Strucinspect

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha completato ildi una(operazione annunciata il 23 dicembre 2024).Tramite Strucinspect, che vede tra i soci Palfinger, società internazionale di tecnologia e ingegneria meccanica, Franchetti si pone l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e lat, piattaforma basata su intelligenza artificiale per la diagnosi predittiva e la gestione avanzata di infrastrutture quali ponti, dighe e gallerie."Siamo orgogliosi di annunciare il completamento di questa operazione strategica, che rappresenta un passo significativo verso l'espansione della nostra leadership tecnologica nel settore della manutenzione predittiva delle infrastrutture - ha dichiarato il- Strucinspect non solo rafforza il nostro posizionamento nel mercato europeo e nordamericano, ma offre soluzioni all'avanguardia che rispondono alle esigenze dei gestori di infrastrutture in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità".Franchetti investirà complessivamentein Strucinspect, suddivisi tra un primo versamento di 874.000 euro che sarà completato nei prossimi giorni e ulteriori 1.000.000 euro che saranno versati entro il primo anniversario dal closing.