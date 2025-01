PIL, Confcommercio: senza impulsi positivi obiettivo crescita +1% in 2025 "lontano"

(Teleborsa) - "in conseguenza di un ulteriore ritardo della crescita dei consumi nell’ultimo trimestre, contrariamente alle attese di qualche spunto migliorativo, e un trascinamento nullo per il 2025. Senza nuovi impulsi favorevoli sarà molto difficile raggiungere un traguardo di incremento del PIL attorno all’1% nell’anno in corso. La tenuta dell’occupazione anche a dicembre, la crescita della fiducia di famiglie e imprese nel mese in corso e qualche sporadico segnale positivo sul versante dei saldi invernali, inducono a collocare nel primo quarto del 2025 una moderata ma significativa ripresa della spesa delle famiglie. Tuttavia, è opportuno sottolineare che questa valutazione è particolarmente incerta": questo il commentoPer quanto riguarda l’occupazione – prosegue la notagli impulsi alla crescita del numero di occupati sembrano essersi esauriti, anche se non mancano indizi rassicuranti sui prossimi mesi. A dicembre, infatti, una quota di inattivi è rientrata nel mercato del lavoro, accrescendo il numero dei disoccupati quasi nella stessa misura. Inoltre, si conferma il progressivo aumento dei dipendenti a tempo indeterminato in misura maggiore rispetto alla diminuzione dei dipendenti a temine.Nella media del 2024 le due componenti sono, infatti, variate rispettivamente di. Se si guarda in una prospettiva di più lungo periodo si rileva come questa tendenza alla crescita dell’occupazione stabile abbia portato i dipendenti a tempo indeterminato a rappresentare il 67,2% degli occupati a fronte del 64,2% del 2019.Al contrario – conclude l’Ufficio Studi - la nota dolente continua a essere rappresentata dall’occupazione femminile che, dopo gli importanti segnali di crescita degli ultimi anni, ha cominciato a mostrare una minor dinamicità