Restauro del Gonfalone dei Santi Protettori dell’Aquila: incontro dell'ABI a Firenze

(Teleborsa) - Domani,, all’nella sede della Fortezza da Basso in Viale Filippo Strozzi 1, ilincontrerà lae lainvitato anche ilSarà presentato il. L’occasione è la partenza del monumentale stendardo del 1579, danneggiato dal devastante terremoto del 2009, restaurato e poi custodito nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure in attesa di rientrare al Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila. Il complesso restauro è stato possibile grazie al sostegno dell’ABI e del Gruppo di lavoro delle banche per le Relazioni culturali dell’Associazione, nell’ottica di quelche da sempre il mondo bancario porta avanti anche con il progetto "è cultura!"