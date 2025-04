Osservatorio Ristorazione: 96 miliardi di consumi ma record negativo di -19.019 imprese

(Teleborsa) - Ilper la ristorazione italiana: da un lato lala più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall’altrotra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019. Tra i principali fattori alla base di questa forbice tra calo del numero di attività e crescita del fatturato complessivo, spiccacausato dall’innalzarsi dei costi vivi e dall’inflazione, e quantificabile per l’anno passato nel 6% in più del 2023, +19% dal 2020. Quanto alle principali province italiane, la maglia nera per numero di locali spariti spetta a Roma, -495, mentre a Bologna per percentuale sul totale: -3% sul 2023. Bene il Sud con Palermo e Napoli in segno positivo, seguite da Firenze.E’ la fotografia scattata dall’, elaborando i dati diincrociandoli con dati interni sulle variazioni di prezzo. Nel 2024 le attività registrate alle Camere di Commercio sono diminuite per il quarto anno consecutivo, nello specifico dell’1,26% sul 2023, pari a 4.903 unità, attestandosi a 382.680. Valori simili rispetto a quelle attive, che scendono di 4.038, -1,22%, per un totale di 327.850.: -19.019 attività ristorative, differenziale che batte l’altro record amaro del 2023 con -17.693 imprese."Per quanto possa sembrare incoraggiante il dato pubblicato sui 96 miliardi spesi dagli italiani per mangiare fuori casa, se accostato alle, è indicativo esattamente del contrario: la ristorazione italiana sta attraversando una crisi strutturale caratterizzata da forte sfiducia da parte degli imprenditori. Questi dati ci raccontano cheper la maggior parte degli italiani e non passerà molto tempo prima che cambino frequenza e abitudini di consumo anche per la fetta di utenza altospendente che sta tenendo in piedi il settore. Stanno sopravvivendo o addirittura fiorendo quelle attività che hanno saputo intercettare e interpretare i bisogni dei clienti, sempre più orientati a vivere un’esperienza, le rivoluzioni tecnologiche e lo snellimento dei modelli di business", spiegaAnalizzando le imprese attive nelle principali province italiane, il primato negativo per attività ristorative scomparse lo scorso anno spetta a. A seguire compaiono proprio le due città traino del settore: Roma, -1,9% e ben 495 locali scomparsi sui 26.016 dell’anno precedente, e Milano che registra la perdita di 221 ristoranti (-1,2%) su 17.711. Male anche Torino con 103 unità in meno, cioè -0,8%. Segnali incoraggianti arrivano invece dal Sud, dove Palermo cresce dell’1,4% (+75 attività) arrivando a quota 5.546, record tra le province più importanti, e Napoli dello 0,3%, ovvero 56 attività in più delle 17.663 attive nel 2023. Segno positivo anche per Firenze, +0,5%, che passa da 5.126 a 5.154. Le cause di queste chiusure verranno presentate città per città nel mese di maggio, in occasione delRistoratoreTop Tour, un viaggio per l’Italia in sette tappe organizzato dall’omonima società di consulenza, per radunare gli imprenditori del settore e studiare strategie comuni di resilienza e adattamento ai cambiamenti in corso."Nelle grandi città, ovvero quelle che hanno perso il maggior numero di ristoranti, abbiamo assistito al consolidarsi di tre fenomeni comparsi nel settore già da qualche anno: la crescita delle dark kitchen come braccio operativo di numerosi brand virtuali, spesso sotto l’egida di una singola società; l’orientamento verso l’apertura di locali scalabili, ovvero replicabili e trasformabili in catene; l’apertura di ristoranti nati percon un nuovo brand e una nuova offerta gastronomica. Si tratta di chiari segnali di quanto molti imprenditori del settore stiano rimodellando il proprio business per venire incontro al potere d’acquisto dei clienti e collocarsi nella fascia 'accessibile-cool'. Contestualmente, si rafforza. Il denominatore comune al fiorire di queste attività è l’utilizzo della tecnologia dentro e fuori il locale, soprattutto nel rapporto coi clienti e nelle attività di comunicazione e marketing", conclude Ferrari.