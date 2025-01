Apple, trimestrale positiva ma vendite iPhone scendono più delle attese

Apple

(Teleborsa) -ha chiuso ilfiscale 2025 (terminato il 28 dicembre 2024) con undi 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4 percento anno su anno, e undi 2,40 dollari, in crescita del 10 percento anno su anno. I dati sono risultati superiori al consensus."Oggi Apple registra il nostro miglior trimestre di sempre, con un fatturato di 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4 percento rispetto all'anno scorso - ha affermato il- Siamo stati entusiasti di offrire ai clienti la nostra migliore gamma di prodotti e servizi di sempre durante le festività. Grazie alla potenza del silicio Apple, stiamo sbloccando nuove possibilità per i nostri utenti con Apple Intelligence, che rende app ed esperienze ancora migliori e più personali. E siamo entusiasti che Apple Intelligence sarà disponibile in ancora più lingue questo aprile".Scendendo nei dettagli, le vendite disono scese leggermente a 69,14 miliardi di dollari, rispetto ai 71,03 miliardi che gli analisti si aspettavano (secondo dati LSEG). Le vendite in Cina sono scese a 18,51 miliardi di dollari, rispetto ai 20,82 miliardi dell'anno precedente e al di sotto dei 21,33 miliardi attesi (secondo dati Visible Alpha).Le vendite didi Apple hanno raggiunto rispettivamente 8,99 miliardi di dollari e 8,09 miliardi di dollari, al di sopra delle stime di 7,96 miliardi e 7,32 miliardi. L'attività di, che comprende iCloud e i servizi di streaming di musica e video, ha raggiunto 26,34 miliardi di dollari di vendite, in aumento del 13,9% rispetto all'anno precedente e superiore alle attese di 26,09 miliardi di dollari."Il nostro fatturato record e i solidi margini operativi hanno portato l'EPS a un nuovo record storico con una crescita a due cifre e ci hanno consentito di restituire oltre 30 miliardi di dollari agli azionisti - ha affermato il- Siamo anche lieti che la nostra base installata di dispositivi attivi abbia raggiunto un nuovo massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici".Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato unin contanti di 0,25 dollari per azione delle azioni ordinarie. Il dividendo è pagabile il 13 febbraio 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 10 febbraio 2025.