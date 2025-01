D’Aria (WMD): ESG, sfida imprese italiane tra competitività e transizione sostenibile

(Teleborsa) -ogni organizzazione deve generare un impatto positivo su ambiente, società e governance. Disporre di strumenti aziendali per l’analisi periodica dei principali indicatori, utili per orientarsi verso gli standard imposti dall’UE, è certamente importante, ma non sufficiente. Essere ‘ESG compliant’ significa adottare la sostenibilità come criterio guida nelle scelte quotidiane, dallo smart working per ridurre le emissioni, alla preferenza per fornitori locali per promuovere l’economia circolare, fino alla parità di genere e al trattamento equo delle risorse. Si tratta di un cambiamento culturale profondo, e oggi tutti siamo chiamati a esserne promotori".Lo ha dichiarato, presidente del Wmd e ceo di Mes Group, in occasione del ‘Wmd discovery’, che introduce i temi della ‘fiera di Napoli’, che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 23 al 25 maggio 2025."Gli strumenti ESG - ha sottolineato Per Luigi Bottos, head of Esg product management di Rina - rappresentano una leva strategica per orientare le imprese verso una crescita sostenibile e responsabile che non solo agevolano la conformità a normative in costante evoluzione, ma contribuiscono a diffondere una cultura aziendale improntata alla sostenibilità. In questo contesto, Open-es si è affermata come una risorsa di grande valore, offrendo alle aziende una piattaforma collaborativa per monitorare e migliorare le proprie performance ESG. Tale approccio favorisce una maggiore trasparenza e accresce la fiduciaPer Maria Colaiacovo (Open-es), ha evidenziato che "in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle strategie aziendali, strumenti come Open-es sono essenziale per le imprese che mirano a integrare i principi ESG nelle loro operazioni quotidiane. La piattaforma non solo fornisce strumenti di valutazione e rendicontazione,