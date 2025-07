Osapiens sbarca in Italia: “La sostenibilità è un’opportunità, non solo un obbligo”

(Teleborsa) - Dopo aver raccolto, si presenta alla stampa annunciando il suo ingresso in Italia. Un paese, quest’ultimo, entrato nella strategia internazionale di osapiens già a fine 2024, con l’apertura della sede locale e i primi progetti pilota. A distanza di sei mesi,in settori strategici come packaging, food, carta, logistica e manifattura.Con, un team internazionale di 500 professionisti e sedi in Germania, Francia, Spagna, UK e Italia, osapiens si presenta come uno dei player più solidi e ambiziosi nel panorama europeo della tecnologia applicata alla sostenibilità. I dati economici confermano la posizione di rilevanza di osapiens nel suo mercato di riferimento. A livello globale, infatti, nel secondo trimestre del 2025 osapiens ha raddoppiato il fatturato (YOY) con una crescita annuale superiore al 100%."L’Italia rappresenta per noi un mercato fondamentale: forte vocazione industriale, filiere complesse, alta sensibilità normativa, - afferma– Vogliamo raccontare come la nostra piattaforma osapiens HUB permetta di trasformare la compliance in leva di crescita sostenibile. Non solo tecnologia, ma, che oggi più che mai chiedono soluzioni agili, affidabili e pronte all’integrazione con i sistemi esistenti"."Abbiamo scelto di investire sull’Italia dopo un’analisi approfondita del contesto normativo, industriale e digitale del Paese. - spiega- La presenza diffusa di filiere articolate, l’imminente applicazione di regolamenti europei come l’EUDR e l’interesse crescente verso la governance ESG ci hanno indicato un’elevata maturità del mercato e una domanda concreta di soluzioni scalabili e integrate. Con, progettata per accompagnare grandi aziende e PMI nella transizione verso una gestione più trasparente, conforme e digitalizzata. Il nostro obiettivo è chiaro: aiutare le imprese a trasformare gli obblighi normativi in reali opportunità di competitività e innovazione".Il cuore dell’offerta tecnologica di osapiens è l’osapiens HUB, una piattaforma digitale all-in-one che aiuta le aziende a gestire in modo integrato compliance, sostenibilità, trasparenza e performance operativa lungo l’intera catena del valore. Progettata per essere cloud native, modulare e alimentata da intelligenza artificiale, la piattaforma unifica oltre 25 soluzioni verticali e modulari in un unico ambiente coerente e scalabile, capace di adattarsi a imprese di ogni dimensione e settore. Dalla gestione della conformità normativa (come EUDR, CSRD, CSDDD, CBAM) al tracciamento della supply chain, dalla reportistica ESG automatizzata all’ottimizzazione di processi tecnici e operativi (manutenzione, gestione asset, field service), osapiens HUB riduce la complessità e accelera l’adeguamento normativo. Il sistema includeGrazie all’architettura aperta, la piattaforma è completamente integrabile con i principali sistemi ERP (SAP in primis) e consente di armonizzare i dati in tempo reale, migliorando la qualità delle decisioni e la resilienza dell’organizzazione. Una soluzione pensata non solo per rispondere agli obblighi normativi, ma per trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo concreto.In un Paese come l’Italia, dove le piccole e medie imprese rappresentano oltre il 99% del tessuto imprenditoriale, l’adeguamento alle normative europee su sostenibilità, tracciabilità e rendicontazione ESG può rappresentare una sfida complessa. Spesso prive di strutture interne dedicate alla compliance,. È proprio a queste realtà che osapiens HUB offre una risposta concreta, pronta all’uso e in grado di adattarsi a diversi livelli di maturità digitale senza richiedere pesanti investimenti iniziali.A rafforzare la strategia di crescita in Italia contribuisce una solida rete di partner strategici, che arricchiscono l’offerta di osapiens con competenze trasversali in ambito consulenziale, tecnologico e operativo. Tra questi spiccano, attiva sul fronte della governance e della consulenza; Engineering, specializzata nella digitalizzazione e nella gestione dei processi aziendali;, punto di riferimento nell’analisi del rischio ambientale e nella sostenibilità;che accompagna le imprese nell’adozione di strumenti digitali per la compliance;, focalizzata sull’integrazione con sistemiin particolareAccanto ai partner, anche aziende clienti pioniere comeche stanno contribuendo in modo attivo allo sviluppo dell’ecosistema osapiens, condividendo il proprio percorso verso la compliance EUDR.