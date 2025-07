CRIF-IIA: le imprese attente ai criteri ESG registrano fino al 40% in meno di sinistri

(Teleborsa) - Oggi ilnel, superando la dimensione dell’adempimento normativo, può trasformarsi in una leva strategica per la creazione di valore. È quanto emerge con chiarezza dalla ricerca "", realizzata dain collaborazione cone presentata all’Insurtech DAY di Milano. I risultati della ricerca dimostrano che l’integrazione dei criteri Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) nei processi di pricing, underwriting e governance porta benefici tangibili: portafogli più resilienti e sinistrosità significativamente inferiori.La ricerca condotta con unda CRIF, in collaborazione con IIA, evidenzia come integrare inon solo migliora lae l’delle imprese, ma consente alle compagnie assicurative di valutare e prevedere con maggiore precisione il, generando unconcreto e misurabile. Utilizzando un set esclusivo di oltre 150 indicatori ESG — tra cui circa 70 KPI ambientali, 45 sociali e 35 di governance — CRIF ha evidenziato una forte correlazione statistica tra le performance di sostenibilità ESG delle imprese e il rapporto sinistri/premi.Alcuni risultati sono particolarmente significativi: le(GHG Scope 1) mostrano un rapporto sinistri/premi (Loss Ratio Liability Attritional) inferiore del 45% rispetto alla media del portafoglio. Un dato che mette in luce come una gestione ambientale più efficiente si traduce anche in comportamenti aziendali più prudenti e stabili nel tempo. Analogamente, le, standard internazionale che attesta un sistema strutturato di gestione ambientale, registrano un Loss Ratio Property inferiore del 12%. Al contrario, un’alta presenza di lavoratori a tempo determinato, spesso sintomo di instabilità organizzativa, è associata a un aumento del 35% del Loss Ratio nel ramo Liability.Anche gliemergono come rilevanti: le imprese con una maggiore presenza femminile nei ruoli apicali mostrano una sinistrosità inferiore del 7%, segnale che la diversità nella governance può avere impatti positivi anche sul piano assicurativo.Sulla base dellestatisticamente significative tra indicatori ESG e rischio assicurativo, CRIF ha sviluppato uno, per la sofisticazione della tariffa assicurativa. Tale score si è rivelato estremamente efficace nel distinguere tra imprese più o meno rischiose dal punto di vista assicurativo: le aziende con performance ESG peggiori registrano sinistrosità superiore del 60% rispetto alla media, mentre quelle con migliori performance ESG mostrano un rapporto sinistri/premi inferiore del 40%."Le evidenze della ricerca mostrano che la sostenibilità costituisce un reale valore strategico per le compagnie assicurative. Le imprese più attente ai criteri ESG registrano infatti fino al 40% in meno di sinistri. Le assicurazioni che adottano l’ESG come leva di crescita e innovazione possono beneficiare di un vantaggio competitivo rilevante: processi di pricing più evoluti e soluzioni assicurative in linea con le crescenti aspettative ‘green’ e sostenibili del mercato. L'integrazione di queste nuove informazioni nei processi decisionali assicurativi rappresenta quindi una vera e propria opportunità di business, aiutando le compagnie a diventare un punto di riferimento per il percorso di sostenibilità delle imprese", commenta, Head of Insurance di CRIF.Lo studio si è basato suldi CRIF, unache aggrega indicatori ESG dettagliati per tutte le imprese italiane, incluse le PMI, tradizionalmente escluse da queste valutazioni per carenza di dati pubblici. Sono stati analizzati parametri come emissioni di gas serra, produzione di rifiuti, incidenti sul lavoro, trasparenza, gender gap e altri aspetti di sostenibilità, mettendoli in relazione con il rischio assicurativo. È emersa una forte correlazione tra alte performance ESG e minore sinistrosità. Da questa evidenza è stato sviluppato un ESG score sintetico capace di prevedere ilin modo trasversale, indipendentemente dal tipo di polizza o dalla dimensione dell’impresa. Un, dunque, che permette di costruire strategie commerciali incentrate sulla sostenibilità senza compromettere l’equilibrio economico delle compagnie.