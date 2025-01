Deutsche Borse, AUM di ETF ed ETP volano a 1,83 trilioni di euro a fine 2024

Deutsche Borse

(Teleborsa) - Il segmento Exchange Traded Funds () ed Exchange Traded Products () diha continuato la sua traiettoria di crescita lo scorso anno, raggiungendo un nuovo massimo storico con(+33,9 percento; dicembre 2023: 1,36 trilioni di euro).Allo stesso tempo, ildi ETF ed ETP su Xetra è aumentato in modo significativo del 28 percento, arrivando a(2023: 180,4 miliardi di euro). Le negoziazioni in valute diverse dall'euro hanno raggiunto un tasso di crescita particolarmente elevato, pari all'82,9 percento, arrivando a 1,81 miliardi di euro (2023: 989 milioni di euro). In totale, Deutsche Borse offre ora 180 ETF ed ETP in altre valute di negoziazione, come il dollaro statunitense e la sterlina britannica.Lo sviluppo positivo sul lato trading si riflette anche nel continuo elevato interesse degli emittenti di ETF europei nel lancio di nuovi prodotti: con, Deutsche Borse ha registrato la più alta attività di quotazione dal lancio del segmento ETF nel 2000. Alla fine dell'anno, la gamma di prodotti su Xetra era di 2.328 ETF (2023: 2.125 ETF) e 446 ETP (2023: 424 ETP).Tra idell'anno scorso ci sono stati ancora una volta gli, che hanno raggiunto nuovi record in tutte le cifre chiave. Nel 2024 sono stati aggiunti 78 nuovi prodotti, portando il numero totale di ETF attivi negoziabili su Xetra a 197 (2023: 119 ETF attivi). Gli asset investiti in ETF attivi hanno raggiunto i 44,2 miliardi di euro alla fine dell'anno, quasi il doppio rispetto all'anno precedente (dicembre 2023: 22,4 miliardi di euro)."Gli ETF attivi sono una categoria emergente nell'universo dei prodotti ETF che gode di. Gli investitori beneficiano non solo di concetti di investimento innovativi, ma anche delle basse commissioni di gestione dei prodotti", afferma Stephan Kraus, responsabile del segmento ETF ed ETP presso Deutsche Borse.Ladegli ETF indicizzati su Xetra era dello 0,27 percento alla fine dell'anno, mentre quella degli ETF attivi era dello 0,36 percento.Stimolati dal potenziale di crescita delle applicazioni die dalla conseguente domanda di semiconduttori, gliin questo settore hanno registrato una domanda particolarmente elevata su Xetra. Di conseguenza, le attività investite di questi ETF sono aumentate del 95,1 percento anno su anno a 10,7 miliardi di euro (2023: 5,5 miliardi di euro) e il volume di negoziazione del 177,2 percento a 4,55 miliardi di euro (2023: 1,64 miliardi di euro). ETF correlati allaha raggiunto tassi di crescita ancora più elevati. Dopo che i primi ETF sulla difesa sono stati quotati su Xetra nel 2023, i loro asset in gestione hanno raggiunto 2,17 miliardi di euro (+1.652 per cento; 2023: 123,9 milioni di euro) alla fine dell'anno, con un fatturato di negoziazione di 1,04 miliardi di euro (+1.263 per cento; 2023: 76,1 milioni di euro).